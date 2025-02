Kolejni żołnierze w drodze do Rosji. Seul alarmuje

Pomimo dużej liczby ofiar wśród żołnierzy północnokoreańskich, nie ma doniesień o transporcie ciał do Korei Północnej. "Rodzi to możliwość, że zrezygnowano z transportu ciał ze względu na koszty" – pisze Yonhap. Tło konfliktu sięga sierpnia 2024 r., kiedy to wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego, zmuszając Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.