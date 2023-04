Szkolenie pilotów myśliwców. Gen. Drewniak o wdrażaniu "zachodniej taktyki"

- Myślę, że proces, w którym oderwiemy się od ziemi to są dwa lata. Potem samo latanie przynajmniej rok, a mówię tu o bardzo skróconym przygotowaniu. Żeby być doświadczonym pilotem, to kolejne trzy, cztery lata. Już jesteśmy na poziomie siedmiu, ośmiu lat - zdradził, jak wygląda proces szkolenia pilotów F16 w Polsce w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski gen. Tomasz Drewniak. W ocenie byłego inspektora sił powietrznych proces szkolenia pilotów myśliwców nowej generacji jest długi i złożony, dlatego ewentualne dostarczenie maszyn F-16 Ukrainie wymagałoby setki godzin ćwiczeń, by nawet doświadczony ukraiński pilot, mógł z takiej maszyny wyciągnąć maksimum jej możliwości. Gen Drewniak uważa, że doświadczeni piloci zachodnich maszyn mogą stać się "mózgami systemu" w Ukrainie. W tym przypadku mieliby dzielić się swoim doświadczeniami z żołnierzami Zełenskiego, a przy okazji przyczynić się do wielkich zmian w ukraińskim lotnictwie, co zwieńczyliby wdrożeniem "taktyki zachodniej" stosowanej w krajach NATO.