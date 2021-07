Szkolenia z cyberbezpieczeństwa. "Pomysł jak z komedii"

Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chcą zorganizować dla wszystkich chętnych posłów szkolenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Pomysł skomentował w programie "Tłit" były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. - Mówiłem o tym, że wiarygodność jest bardzo ważna. Nie będę chodził na szkolenia organizowane przez ludzi, którzy nie byli w stanie przypilnować poczty prezesa rady ministrów i szefa jego kancelarii. Nie bardzo budzą moje zaufania te szkolenia, ludzie którzy je organizują i władza, która je uruchomiła tuż po tym, jak zostaliśmy świadkami największego wycieku rządowych informacji w historii Polski. Pomysł żeby ludzie, którzy tego nie dopilnowali, organizowali teraz szkolenia jest jak z komedii - powiedział Sienkiewicz. Jego zdaniem, zarówno szef KPRM Michał Dworczyk, jak i premier Mateusz Morawiecki, powinni podać się do dymisji, ale tak się nie wydarzy. - Czy pan Sasin podał się do dymisji razem z premierem, jak wydali 50 mln, łamiąc polskie prawo, na fikcyjne wybory? Nie liczcie na coś takiego jak odpowiedzialność członków PiS-u. Oni się będą trzymać pazurami tej władzy, niezależnie od tego, jakie robią błędy i jakie przestępstwa popełniają. To jest istota tej władzy i tym się ona różni od wszystkich poprzedników - dodał gość programu "Tłit".