"Sześć tajemniczych osób". "Wall Street Journal" o szczegółach śledztwa w sprawie Nord Stream

Niemiecki wywiad uważa, Hohe Düne, mała przystań na obrzeżach Rostocku i łódka Andromeda, która odbiła z tutejszego nabrzeża we wrześniu zeszłego roku to klucz do zagadki eksplozji Nord Stream. Stąd rozpoczęła się podróż osób odpowiedzialnych za akt sabotażu na infrastrukturę gazową. Sprawcy wypożyczyli Andromedę 6 września, by wyruszyć w rejs po Bałtyku.