Tajemnicze odkrycie w pobliżu Nord Stream. Dania potwierdza

We wtorek Władimir Putin udzielił wywiadu w Rossija 1. Dyktator podczas rozmowy oświadczył, że około 30 km od miejsca eksplozji na Nord Stream 1 i 2 załoga statku wynajętego przez Gazprom znalazła "obiekt podobny do anteny". - Eksperci twierdzą, że może to być antena, która miała odebrać sygnał do zdetonowania ładunku wybuchowego - wskazał.