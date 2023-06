Szef wywiadu Ukrainy mówi o Banderze. "Nieśmiertelny"

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kyryło Budanow skomentował we wtorek pogłoski o własnej śmierci. Oświadczył, że jego kraj ma "oddział nieśmiertelnych", który będzie straszył we śnie Rosjan dążących do podbicia Ukrainy. Wśród "nieśmiertelnych" wymienił przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Banderę.