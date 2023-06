"Poparli inwazję". Rosyjska mafia walczy w Ukrainie [RELACJA NA ŻYWO]

Rosyjskie zorganizowane grupy przestępcze poparły inwazję Kremla na Ukrainę i uznały rekrutację swoich przedstawicieli na wojnę za zgodną z mafijnym "kodeksem honorowym" - ujawnił w poniedziałek niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'. Na froncie miało zginąć już co najmniej 10 wpływowych członków ugrupowań kryminalnych.





Agresję na sąsiedni kraj popierają liderzy właściwie wszystkich głównych organizacji przestępczych z różnych regionów Rosji - od Biełgorodu w pobliżu granicy z Ukrainą po Kraj Zabajkalski na Syberii. Jest znamienne, że kryminaliści walczą już nie tylko w szeregach najemniczych oddziałów Grupy Wagnera, ale także w regularnej armii. Co więcej, część rosyjskich dowódców chwali sobie "współpracę" z przedstawicielami mafii, podkreślając, że jest to lepszy "materiał" na żołnierzy, niż rezerwiści trafiający do wojska w ramach mobilizacji - czytamy na łamach opozycyjnego kanału





Gdy wagnerowcy zaczęli werbować na wojnę skazańców, nastawienie grup przestępczych odegrało kluczową rolę. Wiele tzw. kryminalnych autorytetów było przeciwnych rekrutacji więźniów. O powodzeniu tego przedsięwzięcia zdecydowała zgoda najważniejszego "ojca chrzestnego" mafii, czyli Zacharija Kałaszowa, znanego jako "Szakro Młody" - poinformował Możem Objasnit', powołując się na przewodniczącą organizacji pozarządowej Ruś Siedząca Olgę Romanową.