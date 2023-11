Szef szpitala Al-Shifa zabrany z konwoju z rannymi

Siły Obronne Izraela przejęły kontrolę nad szpitalem w zeszłym tygodniu. Jerozolima twierdzi, że pełni on funkcję centrum dowodzenia Hamasu. Armia Izraela szuka dowodów na poparcie tej tezy. Udostępniono nagrania ukazujące wejście do tuneli Hamasu wywnętrz rozległego kompleksu placówki medycznej. Jednak, jak wskazuje "The Washington Post", wciąż nie ma konkretnych dowodów na to, że pod szpitalem stacjonowało dowództwo palestyńskiej organizacji.