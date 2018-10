Szef SOP o kolizjach z udziałem VIP-ów: nie zdarzają się tak często

Szef SOP w ogniu pytań po niedawnej kolizji kolumny rządowej z udziałem Beaty Szydło. Gen. Tomasz Miłkowski zdradził, że "około trzydziestoletni" kierowca, który brał udział w tym zdarzeniu, od dwóch lat służy w SOP. Stwierdził również, że kolizje z udziałem najważniejszych polityków w kraju "nie zdarzają się często".

Gen. Tomasz Miłkowski był gościem TVN24 w programie "Fakty po Faktach". Szef SOP był pytany m.in. o to, czy premier, prezydent i inny politycy w Polsce są dobrze chronieni. Miłkowski stwierdził, ze kolizje z udziałem najważniejszych osób w państwie "nie zdarzają się często". Dodał również że te incydenty są ukazywane w szczególny sposób w mediach. Z czego to wynika?

Szef SOP był również pytany o niedawną kolizję kolumny rządowej z udziałem Beaty Szydło w Imielinie. - W tym dniu na polskich drogach doszło do 1370 kolizji. Pewnie udział w nich brali również zawodowi kierowcy i profesjonaliści - mówił gen. Tomasz Miłkowski. Na powtarzające się pytanie o to, dlaczego doszło do tego zdarzenia odpowiedział: tak się zdarza, bo tak ruch drogowy czasem wygląda - stwierdził Miłkowski.