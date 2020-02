Szef śląskiego PSL Stanisław Dąbrowa odchodzi z partii. Problemem Kukiz'15

Były już lider Polskiego Stronnictwa Ludowego na Śląsku ujawnia kulisy rozstania z partią. Tłumaczy, że powodem było faworyzowanie postulatów ugrupowania Pawła Kukiza. - To była kropla, która przelała czarę - wyjaśnia Stanisław Dąbrowa.

Teraz polityk na antenie "Radia Piekary" tłumaczył powody swojej decyzji. Chodzi w dużej mierze o sojusz wyborczy z partią Pawła Kukiza. - Przede wszystkim chciałem, aby PSL poszło do wyborów parlamentarnych samodzielnie. Jestem przekonany, że byśmy uzyskali tak samo dobry wynik - uważa. Dąbrowa zaznacza, że dopuszczał koalicję, ale preferował Platformę Obywatelską.

Decydująca miała być uchwała rady naczelnej odnośnie przyjęcia postulatów Kukiz'15 do statutu partii. Samorządowiec przypomniał, że 4 lata wcześniej zjazd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjął uchwałę, aby wpisać tam "wartości chrześcijańskie". Pierwszeństwo zyskał jednak nowy sojusznik. - Cztery lata upłynęły, miało to zostać uwzględnione. To była kropla, która przelała czarę - wyznał.