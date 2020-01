Paweł Kukiz rozżalony. Narzeka na politykę

Marzycie o zarobkach parlamentarzysty? - Przez politykę tracę duże pieniądze - stwierdza Paweł Kukiz, wskazując, że w Sejmie zarabia się dużo mniej niż na polskich estradach.

Paweł Kukiz popularność zyskał nie jako polityk, ale jako muzyk rockowy (w latach 80. grał m.in. na festiwalach w Jarocinie). Doświadczenia w polityce skłaniają go coraz częściej do jednoznacznych ocen. - Bycie politykiem się nie opłaca! Kiedy nim zostałem, straciłem sporo pieniędzy i popularność - mówi "Faktowi" Paweł Kukiz.

Gazeta wyjaśnia, że posłowie otrzymują co miesiąc ok. 8 tys. zł brutto plus 2,4 tys. zł nieopodatkowanej diety. Paweł Kukiz ocenia, że tylko za jeden koncert mógłby dostać od 15 do 30 tys zł.