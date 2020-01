Wybory prezydenckie 2020. Paweł Kukiz ma kandydata na prezydenta. Ale stawia warunek

Paweł Kukiz, który do Sejmu dostał się dzięki sojuszowi z ludowcami, postuluje zmianę statutu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od tego uzależnia ocenę kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Wymarzonym kandydatem na prezydenta jest każda osoba, która jest rzeczywiście wewnętrznie przekonana co do konieczności oddania państwa we władanie obywatelom i pozbawienie wszechwładztwa partii politycznych - powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z Radiem Szczecin.