WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Paweł Kukiz + 2 władysław kosiniak-kamysztłit Natalia Durman 2 godziny temu Zastanawiający wpis Pawła Kukiza ws. wyborów prezydenckich 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje Paweł Kukiz zapowiedział, że zagłosuje jedynie na takiego kandydata, który zobowiąże się do złożenia inicjatywy ustawodawczej ws. zmian ustrojowych.... Rozwiń Bez kluczowych zmian ustrojowych c … Rozwiń Transkrypcja: Bez kluczowych zmian ustrojowych czyli zmiany sposobu wybierania Zmiany w ustawie o referendum Anina pojednanie Anina Dlatego zagłosuję w wyborach Jedynie na takiego kandydata który się do tego zobowiąże Na razie żadna osoba dekl W wyborach tego nie uczynił Taki kandydat nie Głosowe czyli dopóki Popiera Kuźniak Już skończyła się Od Zaczyna Czy Kto zadeklaruje poparcie dla A nie ma drugiego ugrupowania które by tak mocno to darował jak to jest jak to jest Na pierwszej stronie Naszego wspólnego programu koalicji Polski Zmiany ust Jednomandatowych okręgów wyborczych ordy Sędziów Wyborów do KR Czy prokuratora generalnego wybieranego I po Nie będzie zmiana Sądownictwie nie będzie Krótszych postępowań większej kontroli społecznej Jeżeli nie będzie Ustrojowej prezydent to zrobi jeżeli jako Prezydent sam tego nie zrobi może to Który Połącz Różne środowiska Znaleźć większa Na przykład do przekształcenia senatu i izby samorządowe do otworu pod Toruniem oddać od las Zajmę się tym myślę że Dobrze o tym wie że się że się tym zajmę bo już niedługo to dlatego piszę takie Polityka ma też musi mieć też swoją Ja zabiegam o poparcie różnych środowisk również Kup Bo to nie są tylko Zmiany ustrojowe a ty szersza Polski z tego w którym Rola prezydenta Jaki Jaki prezydent na następne 510 Nadzieję że nastąpi po pierwsze zmiany I to ta zmiana musi być na Bo sama zmianę nie gwarant Leżę jest Ale mnie Przynajmniej ciche za Jednak Będą głośne zapewnienia mam nadzieję Wszystko przed nami my w tym tygodniu już jutro ruszamy z Bardzo intensywny objazdem po Polsce zaczyna Rano pod Tatrami Przez cały dzień w różnych województwach aż po Tak będzie Prawie każdego dnia bo prezydent musi być cały Dla wszystkich a nie dla wybranych a może nie dla jednego środowiska może dlatego się waha bo widzi że bardziej pan Z Tuskiem Tutaj nie Ja się chcę dogadywać z moimi Tusk jest szefem Europę Interpelacje W sposób na to Bo mi jesteś Ale o co ci chodzi o normalne relacje tylko chodzi o konkretne wsparcie chodzi o Tusk to drugie zdanie sugeruje że jestem teraz bardziej po drodze że najbardziej mój Po drodze Małgorzata kidawa-błońska Czytam Poznanie z jednak honorowymi E-plast Choć myślę że jako szef Europejskiej partii Ludowej powinien zachować równowagę i Popiel Któregokolwiek z kandyda Z Europejskiej Ale to jest jego nie startuje Ja mam to tą przewagę na przykład właśnie nad kandydatami pis-u Andrzejem Dudą Kidawa-błońska Że ja nie Nie mam Ja nie muszę czekać aż mnie Który silnik Tylko mam tą możliwość Podejmowanie decyzji to Fundamentalna Różnica jaką Siłę powinien Właśnie siły samochodzie Wynikającą z tego że nie jest namaszczony przez jakie Prezesa czy drugiego przewodniczący Tylko ma samodzielność w podejmowaniu Jedyną To jest Wola narodu a nie Wola prezes