Minister obrony Australii: Musimy szykować się do wojny

Australijski szef resortu obrony Peter Dutton zaostrzył swoją retorykę dotyczącą zagrożenia ze strony Chin i Rosji, ostrzegając, że jego kraj powinien być przygotowany na wojnę. Władimira Putina porównał do Adolfa Hitlera. Minister odniósł się w ten sposób do słów premiera Scotta Morrisona, który ostrzegł przed nowym "łukiem autokracji" od Pekinu do Moskwy.