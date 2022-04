Nowy pakt Chin budzi lęk. Burza w Australii

Pakt bezpieczeństwa, podpisany przez Wyspy Salomona i Chiny, doszedł do skutku pomimo podejmowanych na świecie poważnych wysiłków zmierzających do zerwania tej umowy. Zabiegała o to Australia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, a inne kraje Oceanii patrzyły z przerażeniem na poczynania wyspiarzy. Sojusz Pekinu i Honiary może bowiem oznaczać, że w regionie pojawić się będą mogły wojenne okręty Chin.