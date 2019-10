Szef PKW: wybory mamy najbezpieczniejsze na świecie. Wiesław Kozielewicz o protestach

Na pół procenta ocenił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej szanse na to, że w okręgu senackim nr 2 odbędzie się powtórne głosowanie. Wiesław Kozielewicz ocenił również skargi złożone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jego zdaniem "trudno założyć, że ci, którzy na co dzień zwalczają się na śmierć i życie, nagle się skrzykną, by sfałszować wybory". Sędzia Kozielewicz podkreślił, że polskie wybory są najbezpieczniejsze na świecie.

Wyniki wyborów. Błędy na kartach

Sędzia odniósł się także do sytuacji w okręgu nr 2, gdzie na kartach do głosowania logo komitetu SLD znalazło się przy kandydacie innego komitetu o nazwie "Polska Lewica ".

- Sęk w tym, że kwestia decyzji, co do druku kart wyborczych nie należy do PKW. To efekt nieprzestrzegania jasnych procedur w sprawie druku kart wyborczych i kontroli tego procesu - powiedział Kozielewicz "DGP". Szanse na powtórzenie głosowania w okręgu nr 2 ocenił na pół procenta.