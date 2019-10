PiS wprowadzi kolejne 500+? Projekt bonów turystycznych

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gut-Mostowy zapowiada wprowadzenie kolejnego programu 500+. Pieniądze miałyby otrzymać rodziny, które nie stać na wakacyjny wyjazd. Projekt miał otrzymać wstępną akceptację partii.

Autor projektu 500+ dla turystyki wywodzi się z partii Porozumienie. Podczas przedwyborczego spotkania w Zakopanem szef ugrupowania Jarosław Gowin wyraził poparcie dla pomysłu Gut-Mostowego. - Jeśli po wyborach Zjednoczona Prawica będzie tworzyć rząd, to obiecuję że zrobię wszystko aby społeczne bony turystyczne stały się faktem. To powinien być filar polityki naszego rządu - będzie to projekt m.in. dla seniorów, którzy w innych krajach europejskich powszechnie z tego korzystają - zapowiadał wicepremier.