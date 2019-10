Ważą się losy większości w Senacie. Co na to Polacy? [BADANIE]

PiS próbuje odzyskać większość w Senacie, domagając się ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach, gdzie przegrało o włos. W grze o izbę wyższą wciąż pozostaje też inne rozwiązanie. A co o sytuacji w Senacie sądzą Polacy?

Jarosław Kaczyński ma nadzieję na odzyskanie większości w Senacie, a Stanisław Karczewski - utrzymanie się w fotelu marszałka. (East News, Fot: Andrzej Hulimka/REPORTER)

PiS wygrało co prawda wybory do Senatu, ale skala tego zwycięstwa jest dużo mniej okazała niż przed czterema laty. 48 senatorów to za mało, żeby w ekspresowym trybie zatwierdzać wszystko, co trafia do nich z Sejmu.

To również liczba na tyle bliska większości, że warto "skusić" senatorów spoza PiS propozycją współpracy. Politycy opozycji twierdzą, że protesty wyborcze partii rządzącej to dowód na to, że nikt nie dał się przeciągnąć na jej stronę.

Senat. Ważą się losy większości

Jak rozwinie się sytuacja w polskim Senacie? Na to pytanie odpowiedzieli uczestnicy badania na panelu Ariadna. Co trzeci ankietowany uważa, że 48 senatorów opozycji i trzej niezrzeszeni będą współpracować, by nie dopuścić do uzyskania większości przez PiS.

W to, że partia rządząca "wyciągnie" minimum dwóch senatorów i uzyska przewagę, wierzy 27 proc. badanych. 40 proc. deklarujących, że trudno powiedzieć, jak rozwinie się sytuacja, dobrze oddaje jej specyfikę.

W pierwszy scenariusz wierzą głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej (61 proc. wobec 18 proc, którzy obawiają się zakulisowych działań PiS). Niemal co drugi sympatyk partii rządzącej wierzy z kolei, że uzyska ona jeszcze większość dzięki transferom senatorów konkurencji. 17 proc. z nich pogodziło się natomiast z utratą Senatu.

Senat dla opozycji, Sejm dla PiS. Co na to Polacy?

40 proc. uczestników badania (czyli dokładnie tyle samo, ile nie potrafi przewidzieć dalszego biegu wydarzeń) nie umie ocenić sytuacji, w której PiS utrzymuje Sejm, a większość w Senacie pozostaje w rękach opozycji.

To dobra lub bardzo dobra sytuacja dla Polski - tak uważa 28 proc. ankietowanych. 32 proc. uważa odwrotnie.

Takiego zdania jest co trzeci sympatyk PiS-u i 29 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Bardziej zadowoleni z podziału parlamentu między główne siły polityczne są ci drudzy (46 proc.). Taki układ dobrze ocenia zaledwie co czwarty sympatyk PiS-u.

Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna zostało przeprowadzone 18–22 października 2019 roku na reprezentatywnej próbie 1027 osób metodą CAWI.