Szef nowej KRS o decyzji SN. Leszek Mazur: nie będzie miał żadnych realnych konsekwencji

- To orzeczenie nie będzie miało żadnych realnych konsekwencji. W żaden sposób nie podważa ono statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej - powiedział szef nowej KRS Leszek Mazur. To reakcja na orzeczenie Sąd Najwyższego, który negatywnie ocenił Radę oraz Izbę Dyscyplinarną SN.

Dodał, że nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN. - To orzeczenie nie będzie miało żadnych realnych konsekwencji. W żaden sposób nie podważa ono statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej. Wprowadza tylko do systemu pewną dozę niepewności i jest wątpliwe z uwagi na zasadę nieusuwalności sędziów - tłumaczył Mazur.

Jego zdaniem, sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej nie przestaną być sędziami. - To orzeczenie zostało wydane w konkretnej jednostkowej sprawie, która ogranicza się do oceny jednej opinii KRS z lipca 2018 r., a nie obejmuje kwestii statusu sędziów - powiedział sędzia Mazur.

Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała orzeczenie w sprawie pytania prejudycjalnego, które skierowano do TSUE. Podjęto decyzję o uchyleniu uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

Decyzję SN komentował rzecznik Sądu Michał Laskowski. - Trudno będzie zignorować to, co powiedział Sąd Najwyższy. Wywody dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w ogóle. Według mnie, sądy będą brały to pod uwagę - powiedział.