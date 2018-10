Minister spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym wyjaśnia, że jego resort nie "polemizuje" z tezami zawartymi we wniosku Zbigniewa Ziobry. Jacek Czaputowicz zapewnił, że "w pełni popiera" wniosek prokuratora generalnego do TK ws. zapytań o przepisy Traktatu o UE.

Wcześniej jego resort stwierdził, że nie było podstaw, by Zbigniew Ziobro wniósł do TK uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE ws., które dotyczą sądownictwa.