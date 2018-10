Premier: nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i szefem MSZ

Mateusz Morawiecki reaguje na opinię MSZ ws. wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego. Według premiera, "nie ma żadnych rozbieżności" pomiędzy resortami. Głos zabrała również rzeczniczka PiS, Beata Mazurek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Premier Morawiecki w Dąbrowie Górniczej (PAP)

- Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych co do interpretacji możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego TK w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu o UE - powiedział w środę w Dąbrowie Górniczej premier Mateusz Morawiecki.

- Chcę zapewnić, że TK ma pełne prawo do oceny wszystkich możliwych elementów traktatu o funkcjonowaniu UE; jest to absolutnie normalna praktyka występująca we wszystkich krajach UE - dodał premier.

To jednak nie wszystko. Do sprawy odnosła się również Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS poinformowała na Twitterze, że "wyrażone we wniosku do TK stanowisko prokuratora generalnego jest zgodne ze stanowiskiem" partii. "Ze zdziwieniem przyjmujemy informację, iż dokument przekazany do TK przez MSZ nie uwzględnia orzeczenia TK z 2010r., w którym trybunał potwierdził, że traktat może być przedmiotem badania" - czytamy we wpisie Mazurek.

MSZ o wniosku Zbigniewa Ziobry do TK. "Bezpodstawny"

Sędziowie Sądu Najwyższego oraz z sądów z Warszawy, Łodzi i Gorzowa wystosowali pytania prejudycjalne, by sprawdzić, czy reforma sądownictwa jest zgodna z unijnymi przepisami. Kwestiami spornymi było m.in. przeniesienie najstarszych sędziów SN w stan spoczynku, nowej obsadzie KRS czy nowej Izby Dyscyplinarnej w SN.

W październiku do sprawy pytań odniósł się prokurator generalny. Zbigniew Ziobro wystosował wniosek do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa.

W skrócie chodzi o art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Ziobro wnioskuje o to, by TK sprawdziło, czy ten przepis jest zgodny z polską konstytucją.

Z kolei we wtorek pojawiła się opinia MSZ w tej sprawie. Zdaniem resortu nie ma podstaw, by TK badał zgodność unijnych traktatów z konstytucją.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl