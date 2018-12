Szef MSZ w Kijowie. Stanowisko Polski ws. incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej

- Polska uznaje za niezbędną zdecydowaną, mocną, jednoznaczną reakcję społeczności międzynarodowej na wydarzenia na Morzu Azowskim poprzez wzmocnienie sankcji - powiedział w Kijowie szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska i Ukraina zgadzają się co do negatywnej oceny projektu Nord Stream 2. - Agresja w cieśninie Kerczeńskiej powinna przypomnieć tym, którzy są zaangażowani w ten projekt, do czego Rosja jest zdolna – dodał polski minister.