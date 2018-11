Ukraina boi się "zielonych ludzików". Zmiany na granicach

Ukraina ograniczyła prawo wjazdu na swoje terytorium dla obywateli Rosji. Zakaz dotyczy wszystkich mężczyzn w wieku 16-60 lat - informuje ukraińska Straż Graniczna. Decyzja związana jest z rosnącym napięciem na linii Kijów-Moskwa po incydencie w rejonie Krymu.

- Ograniczenie wjazdu nie pozwoli Rosjanom na powtórkę operacji, które starali się przeprowadzić w 2014 roku - podkreślał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który również brał udział w spotkaniu. Nawiązywał w ten sposób m.in. do "zielonych ludzików", czyli żołnierzy w mundurach bez oznaczeń, których oddziały działały podczas aneksji Krymu.

Zakaz wjazdu dla rosyjskich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat będzie obowiązywał w tym samym terminie, co stan wojenny, czyli do 26 grudnia.