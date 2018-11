Ukraińscy marynarze są w Moskwie. Przewieziono 24 osoby

Rzeczniczka praw człowieka z rosyjskiej administracji Krymu Ludmiła Dubina potwierdziła, że 24 ukraińskich marynarzy przewieziono do Moskwy. Wcześniej przebywali w areszcie śledczym w Symferopolu.

- Wszyscy ukraińscy marynarze zostali przewiezieni do Moskwy, nikt z nich nie pozostał w areszcie śledczym w Symferopolu - powiedziała rzeczniczka praw człowieka z rosyjskiej administracji Krymu Ludmiła Dubina. Marynarze zostali zatrzymani w niedzielę, gdy holownik i dwa kutry, na których się znajdowali, próbowały przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską. Ostrzelało ich rosyjskie wojsko.

Do tej pory marynarze, zgodnie z decyzją rosyjskiego sądu, przebywali w areszcie śledczym w Symferopolu. Są podejrzani o nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz pojedzie w piątek do Kijowa i pozostanie tam do soboty. Zamierza spotkać się z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkinem.