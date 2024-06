Szef MSWiA: ofiarą takiego ataku może paść "absolutnie każdy"

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji odniósł się także do współpracy z samorządami podczas przeprowadzania wyborów. Wspomniał o działaniach podjętych w zakresie dotyczącym dostępności wyborów, transportu wyborców z niepełnosprawnościami oraz osób, które mają prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Jak zapewniał, na ten cel zostały przeznaczone odpowiednie środki, "żeby gminy mogły przygotować się do takiego wsparcia wyborców".