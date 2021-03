Szef KPRM: "Najbliższe tygodnie to stały wzrost zachorowań"

Szef KPRM: Liczymy na spadek liczby zakażeń COVID-19 za kilka tygodni

Dworczyk odniósł się też do chińskich szczepionek. Przypominamy: kilka dni temu Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Chińskie media podały że kraj "przywiązuje dużą wagę do relacji z Polską i jest skłonny je zacieśniać oraz dostarczyć Polsce szczepionki na COVID-19". Pisaliśmy o tym tutaj.

Ozdrowieńcy tylko z jedną dawką szczepionki? "Decyzja jeszcze nie zapadła"

Michał Dworczyk zapytany o to, czy ozdrowieńcy będą mieli tylko jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 stwierdził, że na ostatniej konferencji mówił o sześciu rekomendacjach. - Chodziło o poszerzenie grupy osób przewlekle chorych, zdiagnozowanych pacjentów onkologicznych, które nie rozpoczęły leczenia i osoby zakwalifikowane do przeszczepu - mówił Dworczyk. - Kolejna zmiana to wydłużenie okresu między pierwszą a drugą dawką przyjmowania szczepionki firmy AstraZeneca do 12 tygodni, wydłużenie Moderny I Pfizera do 40 dni, a także odroczenie szczepienia ozdrowieńców do szczęściu miesięcy i jedna dawka dla nich - dodał.