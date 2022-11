Szef gospodarstwa, gdzie spadła rakieta: "Przerażający widok. Lej w ziemi na 10 metrów"

- Zdjęcia nie pokazują rozmiaru tego, co się tu wydarzyło. Tak naprawdę widok jest przerażający. Lej w ziemi na 10 metrów. To duża dziura. Tam przy wadze był budynek, 12 metrów kwadratowych, teraz nie ma po nim śladu. Części po tym wybuchu były porozrzucane w odległości 150 metrów. Ten gruz… To była ogromna siła uderzenia - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Mateusz Ćwikliński, dyrektor gospodarstwa w miejscowości Przewodów. To tam, w wyniku eksplozji prawdopodobnie ukraińskiej rakiety obrony powietrznej zginęło dwóch mężczyzn.