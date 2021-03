Tajne kompetencje szefa gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Co z kompetencjami w gabinecie politycznym Jarosława Kaczyńskiego?

Krzysztof Izdebski z Fundacji ePaństwo zwraca uwagę, że od lat nie do końca wiadomo, czym konkretnie zajmują się gabinety polityczne. Krzysztof Brejza z KO zaznacza, że razi go brak jawności, bo "tajemnica jest niezdrowa dla państwa". Pensja szefa gabinetu politycznego z dodatkiem funkcyjnym wynosi 8,7 tys. zł, a asystentów waha się od 2,6 do 3,2 tys. zł.