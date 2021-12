USA i Rosja pominęły Unię. Mocny głos z Brukseli. "To nie może być druga Jałta"

Szef wspólnotowej dyplomacji stanowczo ocenia żądania Moskwy, dotyczące samej formy negocjacji. "Dwa państwa, tj. Ameryka i Rosja, czy NATO i Rosja, nie mogą po prostu negocjować w tej sprawie - nawet jeśli Moskwa tak to sobie wyobraża" - dodaje Borell. "Są pewne państwa europejskie, które nie są sojusznikami NATO. Nie może być mowy o Jałcie 2. A jeśli jest, to musi to być Helsinki 2" - zaznacza stanowczo.