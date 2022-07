Szef CDU jedzie do Polski ws. czołgów. Kaczyński chce rozmawiać o reparacjach

Według tygodnika "Spiegel" niemiecki polityk chce uspokoić nastroje w Polsce po krytyce, jaka w wyniku przeciągającej się wymiany czołgów spadła na władze w Berlinie. Pochodzące z Niemiec Leopardy 2 miały zastąpić polskie T72 przekazane przez Warszawę Ukrainie. Do dziś jednak do Polski nie trafił ani jeden z obiecanych czołgów, co wywołało nad Wisłą nieukrywaną przez rządzących irytację.