SBU zdobyła rosyjskie plany przygotowania pseudoreferendum

Jak wynika z licznych informacji zebranych przez funkcjonariuszy SBU, wróg planuje wykorzystać prorosyjską organizację o nazwie "Republika Doniecka" do tego, by formalnie wystąpiła do Moskwy o przeprowadzenie referendum w sprawie przyłączenia części okupowanych terenów Ukrainy do Rosji - wyjaśniał Dehtiarenko w nagraniu wideo zamieszczonym we wtorek na kanale SBU w Telegramie.