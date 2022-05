Szef CDU chce jechać do Kijowa. Niemieckie służby mu to "wyraźnie" odradzają

Friedrich Merz miał poinformować władze BKA o swojej decyzji dotyczącej wyjazdu do Kijowa dopiero w piątek. Niemiecka policja federalna miała podkreślić, że taka podróż do strefy działań wojennych wymaga nieco większego przygotowania, wobec czego informacja powinna do nich dotrzeć dużo wcześniej - informuje dziennik "Tagesspiegel".