Szedł boso krajową "dwójką". Temperatura ciała 28 stopni

Policjanci z Siedlec wykazali się czujnością i szybką reakcją, ratując życie 46-letniego mężczyzny. Zauważyli go podczas patrolu w okolicach Gręzowa, gdzie boso i nieodpowiednio ubrany szedł wzdłuż drogi krajowej nr 2. Mężczyzna był wyraźnie zdezorientowany i wychłodzony, co skłoniło funkcjonariuszy do wezwania pogotowia ratunkowego.