Szczyt zakażeń za nami? Ekspertka niepokojąco o koronawirusie

Tylko w środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 tys. zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 570 osób. Jak podkreśla minister Adam Niedzielski, znajdujemy się w szczytowym punkcie IV fali zakażeń koronawiusem. A co na to eksperci.? - Prognozy, do których miałam dostęp, mówią o tym, że ten szczyt będzie rozciągnięty w czasie - ostrzegała w programie "Newsroom" WP prof. Agnieszka Szustek-Ciesielska. Jak tłumaczyła lekarka, nie będziemy mieli do czynienia z ostrym spadkiem liczby zakażeń koronawirusem, jak miało to miejsce wcześniej, tylko przez okres nawet 14 dni będziemy mogli obserwować nawet po 20 tys. zachorowań dziennie w skali kraju. - Pytanie, jak poradzi sobie z tym obciążony już system opieki zdrowotnej. Pamiętajmy, że po tym szczycie pojawi się większa liczba zgonów - zaznaczyła ekspertka. Prof. Szustek-Ciesielska dodała przy tym, że jest "raczej spokojna" o wiosenną falę zakażeń koronawirusem. - Zyskujemy odporność, w grę wchodzą szczepionki, ponadto prawdopodobnie na wiosnę, także w Polsce, będą dostępne leki przeciwwirusowe - wyliczała lekarka.