Szczyt UE w Brukseli. Premier postawi twarde żądanie ws. Białorusi. Relacja WP

Premier Morawiecki przed wylotem do Brukseli stwierdził, że doszło do aktu państwowego terroryzmu ze strony Białorusi, dlatego na Radzie Europejskiej zaproponuje, by wszystkie loty z terytorium Białorusi do UE i w drugą stronę zostały wstrzymane do czasu, aż Pratasiewicza zostanie uwolniony. Jak słyszymy, kwestia ta znajdzie się w konkluzjach szczytu UE.