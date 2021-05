Białoruski reżim jest bezwzględny. Co grozi zatrzymanemu dziennikarzowi?

Na Białorusi karę śmierci można wymierzyć tylko mężczyznom w wieku od 18 do 65 lat. Wyrok wykonywany jest najczęściej przez rozstrzelanie. Do tej pory wykonano na Białorusi około 400 wyroków śmierci. Jak podaje Amnesty International, od 1994 roku, a więc od czasu gdy Białorusią rządzi Aleksander Łukaszenka, tamtejszy Sąd Najwyższy podtrzymał wszystkie wyroki śmierci. Dyktator tylko raz ułaskawił skazanego. Do bezprecedensowego wydarzenia doszło w 2017 roku, gdy Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzję o zawieszeniu wyroków śmierci i ponownym rozpatrzeniu sprawy Igora Herszakowa oraz Siemiona Bierażnowa, wcześniej uznanych za winnych zbiorowego morderstwa.