Polski minister wprost: Białoruś złamała konwencję chicagowską

Jasny przekaz polskiego rządu ws. zatrzymania samolotu linii Ryanair w Mińsku. - Białoruś złamała konwencję chicagowską - podkreślił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister Paweł Jabłoński. Jak zaznaczył wiceszef MSZ, wszystko wskazuje na to, że samolot sprowadzono na ziemię wbrew założeniom konwencji. Polityk mówił też o Polakach, którzy znajdowali się na pokładzie samolotu, który został zatrzymany na Białorusi. - To cztery osoby, które wylądowały w Wilnie. Po wylądowaniu niezwłocznie skontaktowały się z nimi służby konsularne w Wilnie na lotnisku. Dostały wsparcie i zapewnienie o dalszym wsparciu. Były zmęczone i zestresowane, ale to oczywiste w takiej sytuacji - zaznaczył w programie "Tłit" WP wiceminister Paweł Jabłoński.

