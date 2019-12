Szczyrk. Trwa pogrzeb ofiar tragicznego wybuchu. 8 urn przy ołtarzu

W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczyrku rozpoczął się o godz. 12 pogrzeb 8 osób, które zmarły w wyniku eksplozji gazu. Mszę żałobną odprawia bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej.

Podczas kazania bp Greger mówił o sensie oczekiwania w życiu człowieka. - Kres ich życia nastąpił w okolicznościach tragicznych i niespodziewanych. 4 grudnia ich życiowy adwent dobiegł końca. To dowodzi nie po raz pierwszy i nie ostatni ze nasze życie jest kruche. (...) W obliczu tej tragicznej śmierci pojawia się wiele pytań. Dlaczego? Jako ludzie nie mamy żadnego sensownego wyjaśnienia. (...) Emocjonalnie nie potrafimy sobie z tym poradzić - to ból nie do zniesienia. Ale dopuśćmy Boga do głosu. Nasz udział tutaj jest najlepszą formą podziękowania dla nich - mówił w homilii bp Greger.

Szczyrk. Andrzej Duda pożegnał ofiary tragedii

Głos zabrał również burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. - Najblizsza rodzino. Wszystko co powiem będzie błahe. To co przezywamy od 2 tygodni to nie koszmarny sen. To rzeczywistość W obliczu tej tragedii żadne słowa nie są w stanie ukoić bólu i cierpienia - powiedział. Burmistrz w imieniu rodziny poprosił przybyłych na pogrzeb o nieskładanie kondolencji. Na prośbę rodziny przeczytał również wspomnienia o każdym z 8 zmarłych.