Szczyrk. Gaz ulatniał się przez 20 minut. Robotnicy nie ostrzegli mieszkańców

Robotnicy wiedzieli, że przewiercili się przez rurę gazową. Nie zawiadomili jednak odpowiednich służb, ani nie ostrzegli mieszkańców. Po prostu opuścili teren budowy - wynika z najnowszych ustaleń.

Robotnicy przewiercili się przez rurę gazową na głębokości 140 m. Mieli świadomość tego, co się stało. Powinni wtedy natychmiast zawiadomić służby i ostrzec mieszkańców przez zagrożeniem, ale nic nie zrobili i opuścili plac budowy. Gaz ulatniał się przez 20 minut - dowiedział się "Fakt".

W środę Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej poinformowała, że w sprawie zatrzymano trzy osoby. To Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową, gdzie doszło do tragedii, oraz pracownicy firmy specjalizującej się w podziemnych przewiertach, którzy to zlecenie wykonywali, Marcin S. i Józef D.