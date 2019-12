Szczyrk. Prokuratura ujawnia, kiedy pierwsze sekcje zwłok

Szczyrk. Pod gruzami zawalonego domu znaleziono osiem ciał. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Prawdopodobnie już jutro rozpoczną się sekcje zwłok ofiar wybuchu - dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska.

W Szczyrku wciąż trwa akcja ratunkowa. Od wczoraj na miejscu obecni są prokuratorzy. Przeprowadzają oględziny zwłok wydobytych z gruzowiska. Ciała zostały przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Prawdopodobnie już w piątek zaczną się sekcje zwłok. Badania będą prowadzone w dwóch zakładach.

Wybuch w Szczyrku. Prokuratura powoła biegłych

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej przygotowuje wnioski o powołanie biegłych. Śledztwo zostało wszczęte w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób, a następstwem tego czynu jest śmierć wielu osób. Agnieszka Michulec, rzeczniczka prasowa prokuratury, podkreśla, że to wstępna kwalifikacja, która może się jeszcze zmienić.

Śledczy ustalili już dane osób, które przed zdarzeniem pracowały w pobliżu rurociągu i zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa uszkodziły go urządzeniem do wiercenia podziemnego .

Tragedia w Szczyrku. Dla kogo zarzuty?

Rzeczniczka pytana o ewentualne zarzuty mówi, że jest na to jeszcze za wcześnie. - Najpierw musimy ustalić przyczyny wybuchu. Wszystko wskazuje na to, że nie można w tym przypadku mówić o odpowiedzialności jednej osoby. Będziemy sprawdzać m.in. jakie zabezpieczenia zastosowano przed rozpoczęciem prac - dodaje Michulec.

Prokuratorzy wciąż czekają na zakończenie akcji ratunkowej, by rozpocząć oględziny miejsca zdarzenia. - Musimy mieć pewność, że na miejscu jest już bezpiecznie, by nie doszło do kolejnej tragedii - mówi rzeczniczka.