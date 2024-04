"Szczurze ZOO" w okolicach nowego dworca w Lublinie. "Naliczył 30"

Na filmie opublikowanym przez portal Lublin112 widać kilka gryzoni, które niczym niepokojone pożywiają się na chodniku przed budynkiem. Kolejne szczury spacerują sobie za siatką rozpiętą przed oknami prowadzącymi do piwnic. Za siatką rośnie stary krzew, więc cała instalacja przypomina trochę klatkę w ogrodzie zoologicznym. Kłopot w tym, że siatka jest przegryziona, a szczury swobodnie przemieszczają się, to w jedną, to w drugą stronę. Niektóre wbiegają na gzyms budynku, inne wchodzą do piwnicy.