Szczepionka przeciw COVID-19. Opozycja odpowiada na zaproszenie Dworczyka. Jest jeden warunek

Pełnomocnik rządu ds. programu szczepień zaapelował do opozycji, aby nie robić z tematu szczepień pola do walki politycznej. - Nie straszmy Polaków - prosił Dworczyk .

Na spotkanie wybiera się również Lewica, jednak ugrupowanie stawia KPRM warunek. - Chcemy, by spotkanie było transmitowane online, mamy nadzieję, że inne kluby przyłączą się do tego. Jeśli nie będzie zgody na tę propozycję, będzie to pokazywało, iż rząd ma w sprawie szczepień coś do ukrycia. A ludzie powinni usłyszeć, jakie błędy zostały popełnione i jakie są pomysły, by je naprawić - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.