Szczepienia na COVID. Szef KPRM: dostawa Moderny odwołana

Michał Dworczyk poinformował, że wtorkowa dostawa ok. 40 tys. dawek szczepionki Moderna została odwołana i przesunięta najwcześniej na kolejny weekend. Ubolewał, że to kolejny raz, kiedy "producent w ostatniej chwili informuje o zmianie terminu dostawy". Polityk odniósł się również do szczepień seniorów, które rozpoczęły się dziś w 2 793 punktach. Szczepionki mają w poniedziałek dojechać pod 5 873 adresy.