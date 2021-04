Szczepionka przeciw COVID-19. Nowe dostawy do Polski

Prezes RARS przekazał, że najbliższa dostawa szczepionek przeciwko COVID-19 planowana jest na Poniedziałek Wielkanocny. - Wówczas trafi do naszego kraju 870 tys. dawek preparatu firmy Pfizer - wyjaśnił w rozmowie z PAP Michał Kuczmierowski.

Do naszego kraju trafiło łącznie 8 078 060 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 186 140 - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia z soboty. Resort przekazał też, że w Polsce wykonano ponad 6,6 mln szczepień, w tym ok. 4,5 mln pierwszą dawką i ponad 2 mln drugą dawką.