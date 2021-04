Dr Paweł Grzesiowski się nie poddaje. "Róbmy swoje"

"Kochani! To, co dzieje się od wczoraj wokół mnie jest niebywałą eksplozją pozytywnej energii. Tysiące wypowiedzi, maili, SMSów wspierających. Za wszystkie te dowody zaufania serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wzmocniony do dalszej walki z pandemią i psychopatami. Róbmy swoje!" - napisał Grzesiowski na Twitterze.

Dr Paweł Grzesiowski zostanie usunięty z zawodu? Tego chce szef GIS

Informację o wniosku p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka do izby lekarskiej przekazał prof. Wojciech Maksymowicz w piątkowym wydaniu programu WP "Tłit" - Doszły do mnie słuchy, że rzekomy Główny Inspektor Sanitarny kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem prawa wykonywania zawodu Grzesiowskiego. To kompletny skandal. Gdyby tak miało być, to odbierzmy dyplom inżynierski panu inżynierowi - powiedział. Powodem wniosku miało być rzekome przewinienie lekarskie Grzesiowskiego.