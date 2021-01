Szczepionka na COVID. Szef PO chce wyjaśnień od Mateusza Morawieckiego. Jest reakcja

Szczepionka na COVID. Borys Budka wzywa Mateusza Morawieckiego ws. szczepień celebrytów

Kroki podjęte przez premiera nie zadowoliły Borysa Budki. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych zaapelował do szefa rządu o "jasne i jednoznaczne procedury dotyczące kolejności szczepień". Poseł PO chce również maksymalnego wykorzystania potencjału państwa w tym zakresie. Uważa, że "nie może być miejsca na jakiekolwiek działania poza kolejnością, zwłaszcza dla polityków czy celebrytów".

Po kilku godzinach głos w tym temacie zabrał Morawiecki. Premier skomentował, że "każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć potrzebującym". "Placówki, które dopuściły tego procederu i osoby, które wykorzystują swoją pozycję do uzyskania szczepionki poza kolejnością szkodzą Narodowemu Programowi Szczepień" - dodał szef rządu.

Wcześniej Budce odpowiedziało kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wicerzecznik PiS wypomniał liderowi PO wypowiedź jego partyjnego kolegi. Marcin Kierwiński komentując zamieszanie z Krystyną Jandą stwierdził, że "zachowanie aktorki to gest, który ma zachęcić do promowania szczepionki na COVID". "Ustalcie wspólną linię, zamiast mieszać w to premiera" - sugeruje Radosław Fogiel.