Szczepionka na COVID. Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję

- Wszystko wskazuje, że w szpitalu WUM doszło do nadużycia. Dopuszczono do szczepienia osób, które nie znajdowały się w grupie "0". Nie można przejść obok tego obojętnie - mówił Michał Dworczyk. Szef KPRM tłumaczył, jaka procedura istnieje w "pojedynczych przypadkach".

- Jeżeli są szczepionki rozmrożone i nie pojawia się żadna osoba z grupy "0" to wtedy można ją wykorzystać. Najlepiej, żeby otrzymał ją pacjent szpitala, który przeszedł kwalifikację. A jeśli takiego pacjenta nie ma, to może być osoba bliska kogoś z pracowników szpitala. To naprawdę sytuacja absolutnie wyjątkowa - dodał Dworczyk.