Szczepionka na COVID. Spór o słowa szefa KPRM ws. "rozbudzania zainteresowań"

Maciej Lasek podał w mediach społecznościowych wpis z komisji zdrowia. "'Nie chcieliśmy rozbudzać zainteresowana szczepionkami'. Czy taka jest intencja rządu Mateusza Morawieckiego? Za takie słowa minister Michał Dworczyk powinien zostać natychmiast odwołany! Każdy dzień opóźnienia w szczepieniach, to kolejne śmierci Polaków na koronawirusa. To nie nieudolność. To zbrodnia" - napisał poseł KO.