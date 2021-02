Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk dostał ripostę. "Odwracanie kota ogonem"

Szef KPRM Michał Dworczyk podczas konferencji zarzucił prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirowi Broniarzowi wzbudzanie niepotrzebnych obaw związanych ze szczepionką AstraZeneca, która będzie podawana nauczycielom. - To niebywała umiejętność rządzących do "odwracania kota ogonem". To nie ja powiedziałem, że szczepionką AstraZeneca nie mogą być szczepione przewlekle chore i starsze, bo mówił to sam minister Michał Dworczyk. Miał absolutną wiedzę w tym zakresie, skoro pod koniec roku na portalach internetowych pojawiały się informacje o zaletach i wadach tejże szczepionki - przypomniał Sławomir Broniarz. Szef ZNP ocenił, że polityk PiS "albo o tej wypowiedzi zapomniał, albo przypomniał sobie w ostatniej chwili". - Możliwe, że podjęto też polityczną decyzję. Skoro ta szczepionka ma takie ograniczenia, to zaproponowali ją nauczycielom z młodszej grupy - dodał Broniarz.

Rozwiń