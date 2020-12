Wyjaśniła, że "opinia naukowa otwiera drogę do pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 w UE wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami i kontrolami".

Szczepionka na COVID. 95 proc. skuteczności Comirnaty

Zastrzeżono również, że do rekomendacji szczepionki dla kobiet w ciąży potrzebna jest większa liczba badań. Dopuszczenie szczepionki do obrotu dotyczy osób od 16. roku życia - podała EMA.

Szczepionka na COVID. Rekomendacja dla KE

Szczepionka na COVID. Jest decyzja EMA

Szczepionka na COVID. Jest decyzja EMA. Dalsze kroki

- Jeżeli szczepionka przeciw COVID-19 zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie UE, to wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienia 27 grudnia. To pierwsze partie szczepionki, nie będzie to jeszcze masowe szczepienie - mówił w piątek 18 grudnia Michał Dworczyk, szef gabinetu premiera.